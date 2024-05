Con la llegada del otoño, Lima ha comenzado a experimentar días más fríos y nublados. Este cambio en el clima se siente especialmente temprano en las mañanas, cuando muchos limeños se dirigen a sus trabajos y estudios. Es en ese momento que algo calientito puede alegarnos y abrigarnos todo el día.



En la esquina del mercado Lobatón en el distrito de Lince, un rico emoliente puede convertirse en el elixir que lo haga comenzar el día con mucho entusiasmo y el calorcito que merecer el cuerpo.



De igual forma, en el distrito de La Victoria, muy cerca del emporio de Gamarra, la Herbolaria del Pueblo, Beatriz Martínez, esta ganando cada vez más clientes, y es que con su carisma y ayudada de la sabiduría ancestral, ha creado decenas de brebajes que no solo le quitarán el frío, sino que también lo mantendrán sano y saludable y por qué no, vigoroso.



Uno de esas poderosas bebidas es conocida como Cambio de clima que según su creadora es un descongestionante natural y muy reforzado y también que contiene eucalipto que va acompañado con su macera de siete raíces.



Este poderoso brebaje tiene maca negra, eucalipto, guañapo macho y su toquecito de trago para devolver la temperatura a los cuerpos.



Los caldos también nos calientas en estos fríos días de otoño

Esta ruta para combatir el frío también no lleva hasta El Agustino, en la avenida 3 de febrero con Jirón Apolo al huarique de Joao en cuyos dominios una gran olla con cabezas de pescado arman el chilcano más poderoso de la zona.



Cuenta la tradición que un solo bocado de este poderoso caldo es capaz de convertir inviernos y tempestades en los más cálidos momentos.

