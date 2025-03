GRABADO

Censura de Santiváñez en el Mininter: ¿Qué congresistas no estuvieron en la votación?

Durante las votaciones para conocer la suerte de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior (Mininter), diversos legisladores de las bancadas parlamentarias brillaron por su ausencia en el hemiciclo. A pesar de ello, se logró el apoyo necesario.



¿QUIÉNES NO ESTUVIERON PRESENTE?



A pesar de que se lograron los votos para censurar a Santiváñez del Mininter, los legisladores Waldemar Cerrón (Perú Libre), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País), Patricia Chirinos (Renovación Popular) entre otros más no estuvieron presente para conocer su postura al respecto del trabajo del exministro.



De igual manera, el nombre de Norma Yarrow reveló que había pedido una licencia para no estar presente en el debate de la moción de censura contra Juan José Santiváñez, sin embargo, al momento de pasar lista, Yarrow Lumbreras mencionó que estaba presente.



Cabe mencionar que, Dina Boluarte tiene un plazo máximo de 72 horas para designar a un nuevo titular en el Mininter, quien debe tener estrategias para reducir el índice criminal que se registra día a día en el Perú.





Ingresa a http://ptv.pe/438252 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 21/03/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

