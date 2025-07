GRABADO el 18-07-2025

"No sé por dónde está pasando mi bus": Cierran av. Brasil por Desfile Militar y limeños se confunden

Debido a la Gran Parada Militar, la avenida Brasil se está cerrando por tramos, para colocar las tribunas y todo lo necesario para este evento de Fiestas Patrias. Sin embargo, los planes de desvío no son tan claros para todos: hay usuarios de bus que no saben a dónde ir para tomar su vehículo.



