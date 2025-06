GRABADO el 09-06-2025

¡PJ impide salida de PPK por 18 MESES! Bunker con Juliana Oxenford

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFILfQeuMx4R06zHCxzfnuN

Juliana Oxenford hoy en el Bunker:

PODER JUDICIAL ORDENA 18 MESES DE IMPEDIMENTO DE SALIDA PARA PPK

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski no podrá salir del país por una investigación de lavado de activos. Fue detenido por la PNP en el aeropuerto sin que existiera aún orden firme. ¿Abuso o exceso de precaución judicial?



FISCALIZACIÓN PIDE INVESTIGAR A DINA POR 4 PRESUNTOS DELITOS

La acusan de peculado, abuso de autoridad, omisión de funciones y encubrimiento personal en el escándalo del cofre presidencial. ¿Fin del blindaje político?



DINA BOLUARTE SIGUE VIAJANDO: AHORA LE TOCÓ FRANCIA

Mientras la Fiscalía se prepara para investigar, la presidenta parte rumbo a Europa. La indignación crece. ¿Representación diplomática o provocación?



RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y SU FIESTA INCOMODA

En una fiesta privada, el alcalde de Lima aparece con figuras ligadas al fujimontesinismo. ¿Se le cayó la máscara al puritano?



NUEVOS ESCÁNDALOS EN APP: CONGRESISTAS EN LA MIRA

Denuncias por tráfico de influencias, contrataciones sospechosas y más salpican a miembros de Alianza para el Progreso. ¿Crisis ética en el Congreso?



Dale like, comenta y suscríbete para no perderte los análisis sin filtro de Juliana Oxenford.



JulianaOxenford Bunker PPK PedroPabloKuczynski LavadoDeActivos DinaBoluarte CofrePresidencial Fiscalización ViajesDina RafaelLopezAliaga Montesinos APP CongresoPerú NoticiasPolíticas ActualidadPerú PeriodismoCrítico



TE PUEDE INTERESAR

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ impedido de salir del país https://youtube.com/live/rezoMiEphEs

Juan SANTIVÁÑEZ no sale y desde el CONGRESO https://youtube.com/live/6pgYfP43yk

ELON MUSK vs. DONALD TRUMP: ¿Qué desencadenó la crisis? https://youtube.com/live/mVbKTPpbBAM



PPK live noticias envivo



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

PERUANOS EN FRANCIA alistan PROTESTAS contra DINA BOLUARTE Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha.

CARLOS CANALES y los ACTOS DE ARBITRARIEDAD en MIRAFLORES RMP.

PJ dictó 18 meses de impedimento de salida del país a PPK Bunker shorts HNewsLR.

¡ATENCIÓN, MÉXICO! TORMENTA BÁRBARA se perfila como HURACÁN CATEGORÍA 1 LR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA estuvo en fiesta con testaferro de VLADIMIRO MONTESINOS HNewsLR.

"RAFAEL LÓPEZ ALIAGA no descarta postular a la presidencia Bunker shorts HNewsLR.

¿QUIÉN es MARTINA Hernández, madre del 'MONSTRUO' capturada en Ica? LR.

Caso PPK, otros crímenes y barrio de broncas: TRUMP vs. MUSK Sin Guion con Rosa María Palacios.

EE. UU.: REDADAS desatan CAOS y ENFRENTAMIENTOS en LOS ÁNGELES: 60 detenidos LR.

CLAUDIA SHEINBAUM condena REDADAS MIGRATORIAS en LOS ÁNGELES: EE.UU. los necesita LR.

¡PJ impide salida de PPK por 18 MESES! Bunker con Juliana Oxenford.

PEDRO CASTILLO HOY EN VIVO: JUICIO POR GOLPE DE ESTADO CONTINÚA EnDirectoLR.

CLAUDIA SHEINBAUM EN VIVO en la Mañanera del Pueblo del 9 de junio de 2025 LR.

La República NOTICIAS EN VIVO: domingo 08 de junio de 2025 EnDirectoLR.

Vaticano presenta León de Perú, el documental sobre León XIV y su legado en el país LR.

Además hoy día 09 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.