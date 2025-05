GRABADO el 15-05-2025

Congresista Jaime Quito anuncia nueva moción de vacancia presidencial

El congresista Jaime Quito aseguró que la bancada socialista, ya tomó la decisión de no otorgar la confianza al gabinete encabezado por Eduardo Arana, puesto que consideran que no representa ningún cambio frente a los graves problemas que atraviesa el país. "El pueblo no se merece un año más de este gobierno", señaló.



