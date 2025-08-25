GRABADO el 25-08-2025

¡PROHIBICIÓN! Segundo lote de trenes: MML censura a La República y niega ingreso a presentación HLR

rafaellópezaliaga municipalidaddelima lima

La municipalidad, encabezada por Rafael López Aliaga, decidió no invitar a este medio al evento realizado en el terminal APM en el Callao. Además, a los reporteros de La República se les prohibió el ingreso.

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública


tren de lopez aliaga
lopez aliaga tren
tren de porky
porky trenes
lopez aliaga

Desde La República - LR+

Los problemas de SANTIVÁÑEZ y ALCALDES y ABUSO DE PODER Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 26 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Green Day en Perú: todo está listo para el gran concierto en San Marcos EnVivoLR.

VISA USA 2025: nuevos CAMBIOS para PERUANOS desde septiembre LR.

EE. UU. y nuevos aliados cierran el cerco contra Maduro y el Cártel de los Soles LR.

Indignación en Miraflores: vecinos denuncian construcción ilegal en parque EnVivoLR.

FEMINICIDIO en Piura: claman justicia por XIOMARA HUERTAS LR.

EE. UU. ACUSA A PETRO de integrar el Cártel de los Soles LR.

El regreso de JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ Brutalidad Política con Curwen.

Esto opinan los venezolanos en Perú sobre las amenazas de Donald Trump LR.

¡PROHIBICIÓN! Segundo lote de trenes: MML censura a La República y niega ingreso a presentación HLR.

¡DIRECTO! Harvey Colchado critica designación de Santiváñez en el Ministerio de Justicia HLR.

¿Putin y Zelenski cara a cara? Esto dijo Trump tras hablar con ambos LR.

COREA del NORTE y del SUR al borde del CONFLICTO: tensión en la FRONTERA NewsLR CoreaDelNorte.

ESCÁNDALO en PARLAMENTO ANDINO: viajes de LUJO pagados con DINERO PÚBLICO NewsLR ParlamentoAndino.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Los problemas de SANTIVÁÑEZ y ALCALDES y ABUSO DE PODER Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 26 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

Green Day en Perú: todo está listo para el gran concierto en San Marcos EnVivoLR

video

VISA USA 2025: nuevos CAMBIOS para PERUANOS desde septiembre LR

video

EE. UU. y nuevos aliados cierran el cerco contra Maduro y el Cártel de los Soles LR

video

Indignación en Miraflores: vecinos denuncian construcción ilegal en parque EnVivoLR

video

FEMINICIDIO en Piura: claman justicia por XIOMARA HUERTAS LR

video

EE. UU. ACUSA A PETRO de integrar el Cártel de los Soles LR

video

El regreso de JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ Brutalidad Política con Curwen

video

Esto opinan los venezolanos en Perú sobre las amenazas de Donald Trump LR

video

¡PROHIBICIÓN! Segundo lote de trenes: MML censura a La República y niega ingreso a presentación HLR

video

¡DIRECTO! Harvey Colchado critica designación de Santiváñez en el Ministerio de Justicia HLR

video

¿Putin y Zelenski cara a cara? Esto dijo Trump tras hablar con ambos LR

video

COREA del NORTE y del SUR al borde del CONFLICTO: tensión en la FRONTERA NewsLR CoreaDelNorte

video

ESCÁNDALO en PARLAMENTO ANDINO: viajes de LUJO pagados con DINERO PÚBLICO NewsLR ParlamentoAndino

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 26 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo