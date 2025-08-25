GRABADO el 25-08-2025

¡PROHIBICIÓN! Segundo lote de trenes: MML censura a La República y niega ingreso a presentación HLR

rafaellópezaliaga municipalidaddelima lima



La municipalidad, encabezada por Rafael López Aliaga, decidió no invitar a este medio al evento realizado en el terminal APM en el Callao. Además, a los reporteros de La República se les prohibió el ingreso.



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





tren de lopez aliaga

lopez aliaga tren

tren de porky

porky trenes

lopez aliaga

Los problemas de SANTIVÁÑEZ y ALCALDES y ABUSO DE PODER Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 26 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Green Day en Perú: todo está listo para el gran concierto en San Marcos EnVivoLR.

VISA USA 2025: nuevos CAMBIOS para PERUANOS desde septiembre LR.

EE. UU. y nuevos aliados cierran el cerco contra Maduro y el Cártel de los Soles LR.

Indignación en Miraflores: vecinos denuncian construcción ilegal en parque EnVivoLR.

FEMINICIDIO en Piura: claman justicia por XIOMARA HUERTAS LR.

EE. UU. ACUSA A PETRO de integrar el Cártel de los Soles LR.

El regreso de JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ Brutalidad Política con Curwen.

Esto opinan los venezolanos en Perú sobre las amenazas de Donald Trump LR.

¡PROHIBICIÓN! Segundo lote de trenes: MML censura a La República y niega ingreso a presentación HLR.

¡DIRECTO! Harvey Colchado critica designación de Santiváñez en el Ministerio de Justicia HLR.

¿Putin y Zelenski cara a cara? Esto dijo Trump tras hablar con ambos LR.

COREA del NORTE y del SUR al borde del CONFLICTO: tensión en la FRONTERA NewsLR CoreaDelNorte.

ESCÁNDALO en PARLAMENTO ANDINO: viajes de LUJO pagados con DINERO PÚBLICO NewsLR ParlamentoAndino.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.