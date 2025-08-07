GRABADO el 07-08-2025

Noticias del 7 de agosto: TENSIÓN MUNDIAL TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ARANCELES DE TRUMP Noticiero

Desde este jueves 7 de agosto, han entrado en vigor los arancelesrecíprocos del 50 anunciados por el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, una medida que impactará la balanzacomercial de más de 90 países, incluyendo a seis de AméricaLatina. La nueva política comercial forma parte de la estrategia económica de la administración Trump para reforzar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y responder a lo que el mandatario considera prácticas desleales por parte de varios socios comerciales. Analistas advierten que este incremento en los aranceles podría generar represalias y tensiones en los mercados internacionales, alterando cadenas de suministro estratégicas.



El presidente de Colombia, GustavoPetro, encendió una nueva polémica diplomática al declarar que su gobierno no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla SantaRosadeLoreto. Petro sostuvo que el país vecino estaría violando el ProtocolodeRíodeJaneiro, un tratado firmado en 1934 para definir los límites fronterizos. El mandatario colombiano denunció que la reciente legislación aprobada en Perú implica un copamiento de territorio colombiano y llamó a defender la soberanía nacional en el área del río Amazonas, un punto sensible para las relaciones bilaterales.



El Kremlin confirmó que los presidentes de EstadosUnidos, DonaldTrump, y de Rusia, VladimirPutin, se reunirán en los próximos días, en lo que será una de las cumbres bilaterales más esperadas de los últimos años. Según fuentes diplomáticas, este encuentro no solo servirá para discutir la crisis de Ucrania y la cooperación estratégica, sino que podría abrir la puerta a un encuentro trilateral con el presidente ucraniano VolodimirZelensky. La CasaBlanca ha presentado esta iniciativa como un paso crucial para explorar vías de diálogo y reducir la tensión geopolítica.



En Israel, el ministro de Defensa afirmó que el ejército deberá ejecutar todas las decisiones políticas relacionadas con la guerra en la FranjadeGaza. Sus declaraciones llegan en un momento en que surgen discrepancias internas sobre la viabilidad y las consecuencias de una ocupación total del territorio palestino. El debate dentro de las filas militares refleja las preocupaciones por los costos humanos, el impacto internacional y el prolongado desgaste que implicaría intensificar la ofensiva.



