GRABADO el 11-08-2025

Hallan cuerpo de un hombre con impacto de bala

En el distrito de Víctor Larco, a un costado de la vía de evitamiento, vecinos hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con un aparente impacto de bala en la cabeza.



Los testigos indicaron a los agentes de serenazgo que el fallecido era conocido como Ñato y que residía en el sector de Buenos Aires Norte.



Según refirieron, el hombre se dedicaría al consumo de drogas, aunque no precisaron mayores detalles sobre sus actividades recientes.



Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar y certificó el deceso. La escena fue acordonada para evitar la alteración de posibles evidencias mientras se aguardaba la llegada de la Policía Nacional.



Agentes de homicidios y peritos de criminalística iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni el móvil del asesinato.



