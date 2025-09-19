GRABADO el 19-09-2025

Policía captura a presunto extorsionador que amenazaba a madre de familia

El sujeto fue intervenido tras un operativo policial luego de ser acusado de exigir dinero bajo amenazas a una mujer, quien denunció el caso oportunamente.



¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/09/25.

Gobierno autoriza viaje presidencial y SENASA declara alerta fitosanitaria en el país.

Nicolás Lúcar: "Delia Espinoza ha hecho todos los méritos para quedarse sola".

Bajó tasa de interés en Estados Unidos: ¿Cuáles serán los efectos en el Perú?.

Señor de los Milagros llegará al Callao en recorrido extraordinario.

Maldonado afirma que pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular no será aceptado.

Delia Espinoza: "Algunos miembros de La Resistencia son afiliados de Fuerza Popular".

Lidia Doris: "Nosotros vamos por el noveno retiro, ya tenemos coordinaciones con los congresistas".

Sistema de licencias de conducir colapsa y se dejan de emitir 4 mil brevetes diariamente.

Chorrillos: Dos muertos y un herido deja balacera contra colectivero.

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE 'BLANQUIAZULES' DISPUTAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA.

Juan José Santiváñez: APP analizará pedido de moción de censura contra ministro, señala Elio Riera.

Andrés Hurtado no saldrá en libertad por tener otra prisión preventiva, confirma su abogado.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

