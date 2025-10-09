GRABADO el 09-10-2025

Congreso cita al premier Eduardo Arana y todos los ministros tras atentado contra Agua Marina

Tras el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, donde varios de sus integrantes resultaron heridos durante una presentación en el Circuito Militar de Chorrillos, el Congreso de la República citó de emergencia al premier Eduardo Arana y a su gabinete para que informen sobre las medidas de seguridad que el Ejecutivo viene adoptando ante la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país.



Según se pudo conocer, los ministros deberán presentarse esta tarde a partir de las 3:00 p.m. ante el Pleno del Congreso. La convocatoria ocurre en medio de un clima político tenso marcado por la moción de vacancia que enfrenta la presidenta Dina Boluarte, impulsada por distintas bancadas parlamentarias.



Cabe precisar que, para aprobar la vacancia presidencial, se requiere un mínimo de 87 votos. No obstante, Fuerza Popular y otras agrupaciones políticas ya han anunciado su respaldo a la medida, lo que incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno.



RECHAZO AL GOBIERNO DE BOLUARTE



Tanto en el Congreso como en las calles, diversos sectores han condenado el atentado contra Agua Marina, hecho que ha agudizado el descontento ciudadano y las críticas contra la gestión de Dina Boluarte. La mandataria enfrenta un creciente rechazo por el incremento de extorsiones y ataques que afectan a músicos, transportistas y comerciantes en distintos puntos del país.





