GRABADO el 13-08-2025

Jaime Chincha arremete contra Quintero por colocar bandera colombiana en Isla Santa Rosa HLR

jaimechincha gustavopetro islasantarosa



El periodista cuestionó duramente al aspirante presidencial colombiano por utilizar un acto en la frontera para generar tensión política y ganar visibilidad.



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública





jaime chincha

quintero

petro

gustavo petro

isla santa rosa

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Una llega y otros se van y desde COLOMBIA Sin Guion con Rosa María Palacios.

Batalla campal entre barristas deja un muerto en San Juan de Lurigancho LR.

Empresas y derechos humanos: ¿estamos avanzando lo suficiente?.

Jaime Chincha arremete contra Quintero por colocar bandera colombiana en Isla Santa Rosa HLR.

UNI 2025: el ambiente previo al examen de admisión EnVivoLR.

EE.UU. enfrenta a MADURO y exige libertad para venezolanos Noticias del 12 de agosto de 2025 LR.

¡DESTRUIDOS EN SEGUNDOS! ATU chatarrea más de 150 ANCONEROS informales en Lima LR.

ESCÁNDALO EN PUNO: POLICÍA TIKTOKER y su hermano habrían ROBADO S/4,800 en FALSO OPERATIVO LR.

Así fue el VELORIO de MIGUEL URIBE TURBAY LR.

TODO LO QUE SE SABE DEL PARO DE TRANSPORTES en LIMA Y CALLAO de este 21 DE AGOSTO LR.

3I/ATLAS: El Misterioso VISITANTE interestelar de 2025 NewsLR.

ECUADOR en CRISIS: MSACRE en GUAYAQUIL y ola de VILENCIA NewsLR.

¡DESGARRADOR! El mensaje de María Claudia Tarazona a Uribe antes de su muerte HLR.

Miguel Uribe y María Claudia Tarazona: Una historia de amor que ni la muerte podrá romper LR.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.