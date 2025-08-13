GRABADO el 13-08-2025

Jaime Chincha arremete contra Quintero por colocar bandera colombiana en Isla Santa Rosa HLR

jaimechincha gustavopetro islasantarosa

El periodista cuestionó duramente al aspirante presidencial colombiano por utilizar un acto en la frontera para generar tensión política y ganar visibilidad.

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública


jaime chincha
quintero
petro
gustavo petro
isla santa rosa

Desde La República - LR+

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

Una llega y otros se van y desde COLOMBIA Sin Guion con Rosa María Palacios.

Batalla campal entre barristas deja un muerto en San Juan de Lurigancho LR.

Empresas y derechos humanos: ¿estamos avanzando lo suficiente?.

Jaime Chincha arremete contra Quintero por colocar bandera colombiana en Isla Santa Rosa HLR.

UNI 2025: el ambiente previo al examen de admisión EnVivoLR.

EE.UU. enfrenta a MADURO y exige libertad para venezolanos Noticias del 12 de agosto de 2025 LR.

¡DESTRUIDOS EN SEGUNDOS! ATU chatarrea más de 150 ANCONEROS informales en Lima LR.

ESCÁNDALO EN PUNO: POLICÍA TIKTOKER y su hermano habrían ROBADO S/4,800 en FALSO OPERATIVO LR.

Así fue el VELORIO de MIGUEL URIBE TURBAY LR.

TODO LO QUE SE SABE DEL PARO DE TRANSPORTES en LIMA Y CALLAO de este 21 DE AGOSTO LR.

3I/ATLAS: El Misterioso VISITANTE interestelar de 2025 NewsLR.

ECUADOR en CRISIS: MSACRE en GUAYAQUIL y ola de VILENCIA NewsLR.

¡DESGARRADOR! El mensaje de María Claudia Tarazona a Uribe antes de su muerte HLR.

Miguel Uribe y María Claudia Tarazona: Una historia de amor que ni la muerte podrá romper LR.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de agosto de 2025 EnDirectoLR

video

Una llega y otros se van y desde COLOMBIA Sin Guion con Rosa María Palacios

video

Batalla campal entre barristas deja un muerto en San Juan de Lurigancho LR

video

Empresas y derechos humanos: ¿estamos avanzando lo suficiente?

video

Jaime Chincha arremete contra Quintero por colocar bandera colombiana en Isla Santa Rosa HLR

video

UNI 2025: el ambiente previo al examen de admisión EnVivoLR

video

EE.UU. enfrenta a MADURO y exige libertad para venezolanos Noticias del 12 de agosto de 2025 LR

video

¡DESTRUIDOS EN SEGUNDOS! ATU chatarrea más de 150 ANCONEROS informales en Lima LR

video

ESCÁNDALO EN PUNO: POLICÍA TIKTOKER y su hermano habrían ROBADO S/4,800 en FALSO OPERATIVO LR

video

Así fue el VELORIO de MIGUEL URIBE TURBAY LR

video

TODO LO QUE SE SABE DEL PARO DE TRANSPORTES en LIMA Y CALLAO de este 21 DE AGOSTO LR

video

3I/ATLAS: El Misterioso VISITANTE interestelar de 2025 NewsLR

video

ECUADOR en CRISIS: MSACRE en GUAYAQUIL y ola de VILENCIA NewsLR

video

¡DESGARRADOR! El mensaje de María Claudia Tarazona a Uribe antes de su muerte HLR

video

Miguel Uribe y María Claudia Tarazona: Una historia de amor que ni la muerte podrá romper LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo