El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, brindó su opinión con respecto al ranking de Numbeo que ubica a Perú dentro de los 10 países con mayor índice de criminalidad: “Cualquier cifra que indique que hay criminalidad en nuestra ciudad o en nuestro país definitivamente nos debe llamar a la reflexión y a la preocupación".



Sin embargo, Canales, dijo también que no se deben dejar llevar tanto por opiniones de rankings sino por la propia palabra de los gobiernos: "Hay advertencias que son emitidas por los gobiernos. Más que este ranking de un ente que no sabemos su historia, están los mensajes de advertencia de no ir a un país que ponen los gobiernos. Ese mensaje es el más potente. Ese es el que te dice: ‘no vayas al Perú por delincuencia’ y ese es el que tiene que trabajar de la mano".



Alcalde hace una llamado a Dina Boluarte



"Cualquier indicador nos debe preocupar y llamar a acciones inmediatas. Por eso hemos venido solicitando a través de sus municipios que el liderazgo de la Presidenta sea inmediato y se dicten normas para poder luchar frontalmente contra la delincuencia”.



En lo que va del año las cifras de Sinadef nos muestran 213 homicidios hasta el 6 de febrero. Es decir, que enero del 2025 es el tercer mes con mayor cantidad de asesinatos registrados desde el 2017.





Emitido el 07/02/2025



Además hoy día 08 de Febrero

