GRABADO el 07-09-2025

Extorsionadores detonan explosivo en minimarket en Puente Piedra

Continúan los ataques extorsivos a diversos negocios. Esta vez, el frontis de un minimarket resultó afectado tras la detonación de un artefacto explosivo. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, en la calle Las Orquídeas, en Puente Piedra.



Un equipo de 24 Horas, llegó hasta el lugar y corroboró que la puerta corrediza del minimarket "Malena" resultó afectado. Asimismo, una barbería colindante terminó con la puerta de vidrio rota en la parte superior.



Los vecinos indicaron que alrededor de las 4:30 a.m. de la madrugada escucharon un fuerte sonido que los despertó y alarmó. Asimismo, una vivienda ubicada al frente del minimarket terminó con un agujero en una de las ventanas de vidrio.



'Injertos del Cono Norte' detrás de ataque



De acuerdo a la información preliminar, el negocio venía siendo extorsionado por 'Los Injertos del Cono Norte', se cuenta con videos donde se observan explosivos, armamentos y amenazas de ataques.



Videos amenazantes



Los dueños del negocio evitaron declarar ante la prensa ante temor de ser víctimas de nuevos ataques y los vecinos piden mayor seguridad en la zona. Accedimos a uno de los videos donde se observa a la banda criminal vestida con túnicas negras y pasamontañas, portando armamento y exhibiendo balas y otras armas de fuego.

