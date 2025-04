GRABADO el 04-04-2025

Contraloría denuncia que Defensoría del Pueblo contrató a 2 funcionarios que no cumplían requisitos

Una vez más, la Defensoría del Pueblo se ve envuelta en una polémica. La Contraloría General de la República señaló que dos funcionarios de confianza contratados entre junio de 2024 y febrero de 2025 no cumplían con los requisitos establecidos para sus cargos. Además, se indicó que ambos, Juan José Canales Durand y María del Carmen Olórtegui Risco, estaban afiliados al partido político Alianza para el Progreso (APP) al momento de su contratación.



Canales Durand, quien en ese entonces ocupaba el cargo de jefe de gabinete, y Olórtegui Risco, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, fueron designados por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Lo cuestionable, según las autoridades, es que Canales Durand no solo pertenecía al partido político, sino que también ocupaba un cargo directivo dentro del mismo.



En el caso de Olórtegui Risco, su contratación fue cuestionada aún más al conocerse que semanas antes había emitido declaraciones en favor de una posible candidatura presidencial de César Acuña en 2026, lo que generó sospechas sobre la imparcialidad de su designación.



SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO



Este incidente no es el primero que coloca a la Defensoría del Pueblo en medio de la controversia. Hace unos meses, Gutiérrez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373 sobre Extinción de Dominio, alegando que vulneraba derechos fundamentales. Sin embargo, muchos cuestionaron que dicha acción pudiera haber tenido un interés personal, ya que su hermana estaba vinculada a un proceso judicial relacionado con un vehículo de contrabando.





Ingresa a http://ptv.pe/439494 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 04/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 4 DE ABRIL DEL 2025.

General Cluber Aliaga: Necesitamos más detectives para frenar el terrorismo urbano.

Dina Boluarte: cabecillas de organizaciones criminales serán llevados al penal de Challapalca.

¡Adiós a las llamadas spam! Nueva normativa prohíbe que empresas te llamen sin permiso.

Reniec bloquea al Ministerio del Interior por "mal uso de datos" y niega hackeo de su base de datos.

Restos del hijo de Túpac Amaru II llegan a Perú desde España después de dos siglos.

Denuncian intento de eliminar aborto terapéutico en casos de violación.

Congreso evalúa posibilidad de instalar baños inclusivos tras incidente con congresista y reportera.

Medifarma bajo fuego: personal habría adulterado pruebas del suero que mató a 4 personas.

Contraloría denuncia que Defensoría del Pueblo contrató a 2 funcionarios que no cumplían requisitos.

Pedro Castillo: Juzgado evitó que expresidente se acredite en juicio oral por golpe de Estado.

SJL: municipio separa a fiscalizadores que agredieron a mototaxista durante intervención.

Poste cae en cruce de avenida Faucett y Argentina generando tráfico.

Caos en VES: mototaxistas invaden espacios peatonales en cruce de avenidas.

Incendio en Barrios Altos: demolición de edificios afectados comenzará la próxima semana.

Además hoy día 05 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.