GRABADO el 09-10-2025

Conmoción en Perú tras atentado contra grupo Agua Marina durante concierto en vivo El Comercio

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en tragedia. Durante el concierto de AguaMarina en el CírculoMilitar de Chorrillos, una ráfaga de disparos interrumpió la música y sembró el pánico. Cinco personas resultaron heridas: cuatro integrantes del grupo y un vendedor
ambulante.

Entre los más afectados está Luis Quiroga Querevalú, músico fundador, con tres impactos de bala. La Policía activó el Plan Cerco e investiga si hubo negligencia del organizador. ¿Fue un atentado aislado o parte de una ola de violencia contra artistas?

noticiashoy breakingnews espectáculos Perú AguaMarina LuisQuiroga balacera Chorrillos concierto inseguridad

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

atentado en concierto Agua Marina
Luis Quiroga herido balacera
grupo musical atacado en vivo
sicarios disparan en evento musical
balacera en el Círculo Militar
Policía investiga ataque a músicos
extorsión a artistas en Perú
inseguridad en conciertos
impacto de bala músicos
reacción de fans Agua Marina
investigación Fiscalía Lima Sur
Plan Cerco en Chorrillos
testigos ataque Agua Marina
músicos hospitalizados Perú
estado de salud Luis Quiroga
víctimas de atentado en concierto
Grupo 5 reacciona a balacera
medidas de seguridad en eventos
27 casquillos en escena del crimen
protesta por violencia en espectáculos

Desde EL COMERCIO

EJECUTIVO se presenta en el CONGRESO para responder por atentado contra AGUA MARINA  EN VIVO.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Trump militariza Chicago con despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA, RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA HOY A LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio.

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO.

BALACERA EN SHOW DE AGUA MARINA: RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA Pasa en la Calle EN VIVO.

Conmoción en Perú tras atentado contra grupo Agua Marina durante concierto en vivo El Comercio.

Balacera en concierto de Agua Marina deja a cinco heridos en Chorrillos El Comercio.

Ataque a Agua Marina: violencia desbordada en medio de crisis política Mirada de Fondo.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan El Comercio.

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio.

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio.

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

EJECUTIVO se presenta en el CONGRESO para responder por atentado contra AGUA MARINA  EN VIVO

video

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio

video

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio

video

Trump militariza Chicago con despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional El Comercio

video

ATENTADO A AGUA MARINA, RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA HOY A LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle

video

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio

video

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO

video

BALACERA EN SHOW DE AGUA MARINA: RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA Pasa en la Calle EN VIVO

video

Conmoción en Perú tras atentado contra grupo Agua Marina durante concierto en vivo El Comercio

video

Balacera en concierto de Agua Marina deja a cinco heridos en Chorrillos El Comercio

video

Ataque a Agua Marina: violencia desbordada en medio de crisis política Mirada de Fondo

video

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Trump y republicanos estallan El Comercio

video

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio

video

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio

video

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo