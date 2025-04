GRABADO el 31-03-2025

Venezuela recibe al primer delincuente peligroso deportado de EE.UU: Así fue entregado

Venezuela recibió a un peligroso delincuente que fue deportado de Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro del interior, aseguró que no se trata de un integrante del Tren de Aragua.



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming).



Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS LUNES 31 DE MARZO DE 2025.

CONGRESO: "PROYECTO DEL EJECUTIVO SON PRÁCTICAS DE UN GOBIERNO DICTADOR".

Exministro Santiváñez se va del país hacia Estados Unidos ¿Regresará al Perú?.

Confirman que Mariano disparó antes de su captura ¿Es el autor de la muerte de Paul Flores?.

Capturan 62 extranjeros en plena fiesta: Así fueron sacados de la discoteca por la policía.

Ernesto Bustamante: "No hay condición biológica que incentive a mujeres a participar en ciencias".

DICTAN 9 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA MARIANO ALTAMIRANO POR TENENCIA ILEGAL DE ARMAS Y TID.

Venezuela recibe al primer delincuente peligroso deportado de EE.UU: Así fue entregado.

Salió del edificio minutos antes de que se desplomara, pero su hermano quedó entre escombros.

Una anciana quedó atrapada dentro de su carro en plena inundación.

¿Así es como la Generación Z encuentra el amor? Conoce el 'date stacking', la nueva moda de jóvenes.

Toda una familia fue asaltada en la puerta de su casa: Cámara captó este terrorífico momento.

Más de 1700 muertos en terremoto en Myanmar: Aún no encuentran a todos los sobrevivientes.

Abogado critica propuesta de gobierno de franja electoral: "El nivel de torpeza es significativo".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 31 DE MARZO DEL 2025.

Además hoy día 01 de Abril en el calendario del Perú.

