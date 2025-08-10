Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio
La AsambleaNacional de Venezuela expresó este sábado su respaldo al presidente NicolásMaduro, calificando de agresión la decisión de EstadosUnidos de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. La fiscal estadounidense PamBondi acusó a Maduro de vínculos con organizaciones terroristas y cárteles de droga, mientras el jefe legislativo JorgeRodríguez rechazó lo que calificó como acciones ilegales y una injerencia contra el pueblo venezolano.
internacionales Venezuela NicolásMaduro EstadosUnidos AsambleaNacional PamBondi recompensa conflicto
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Asamblea Nacional Venezuela respalda a Maduro
recompensa de 50 millones por Maduro
Washington duplica recompensa contra presidente venezolano
Pam Bondi acusa a Maduro de narcotráfico
Venezuela denuncia agresión de Estados Unidos
conflicto político Caracas Washington
injerencia estadounidense en Venezuela
sanciones económicas contra Venezuela
acusaciones de narcotráfico a Maduro
respuesta de Jorge Rodríguez a EE.UU.
recompensa récord contra mandatario latinoamericano
Venezuela y cárteles de droga
Tren de Aragua y acusaciones internacionales
Cártel de los Soles y narcotráfico
Maduro y elecciones del 28 de julio
fraude electoral denunciado por oposición
estrategia de EE.UU. contra Venezuela
política exterior de Estados Unidos en América Latina
tensiones diplomáticas Venezuela EE.UU.
reacciones internacionales a sanciones contra Maduro
Desde EL COMERCIO
Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio.
Héctor Lavoe y lo mejor de la salsa en la Feria del Hogar.
Lucha Reyes, la voz eterna del criollismo El Comercio.
Zelenski afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia El Comercio.
Sheinbaum descarta invasión militar de EE.UU. a México para frenar narcotráfico El Comercio.
Adolescente provoca tiroteo en Times Square y dejó al menos tres heridos El Comercio.
Maradona visita a Chumpitaz El Comercio.
Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto para negociar paz en Ucrania El Comercio.
ENVIVO PJ evalúa prisión preventiva por seis meses contra Martín Vizcarra El Comercio.
Los 5 PASOS que trazó ISRAEL para poder ocupar Gaza y expulsar a HAMÁS El Comercio.
EE.UU. ofrece USD 50 millones por Maduro y Venezuela acusa maniobra patética El Comercio.
La historia de los desfiles por Fiestas Patrias El Comercio.
Fundación de Kylian Mbappé construye colegio y cancha sintética en Ancón El Comercio.
¿Serán las elecciones presidenciales más NEFASTAS de la historia del Perú? Análisis.
Oposición en Colombia sobre Gustavo Petro: ¿defensa soberana o cortina de humo? El Comercio.
Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.