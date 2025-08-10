GRABADO el 10-08-2025

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión y respalda a Maduro ante sanciones El Comercio

La AsambleaNacional de Venezuela expresó este sábado su respaldo al presidente NicolásMaduro, calificando de agresión la decisión de EstadosUnidos de duplicar a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. La fiscal estadounidense PamBondi acusó a Maduro de vínculos con organizaciones terroristas y cárteles de droga, mientras el jefe legislativo JorgeRodríguez rechazó lo que calificó como acciones ilegales y una injerencia contra el pueblo venezolano.



