Trump anuncia ACUERDO HISTÓRICO entre ISRAEL y HAMÁS para detener GUERRA EN GAZA LR

El presidente Donald Trump anunció un acuerdo histórico entre Israel y Hamás que busca liberar rehenes y detener la guerra en Gaza. Según el mandatario, ambas partes aceptaron una primera fase del plan que incluye la retirada parcial de tropas israelíes y la entrega de los cautivos.



El pacto fue mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos, y representa el avance más significativo desde el inicio del conflicto. Sin embargo, aún quedan por definir puntos clave como el desarme de Hamás y el futuro político de Gaza tras el cese al fuego.



