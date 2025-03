En entrevista exclusiva con Panorama, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reconoció haber sido abogado de los suboficiales Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, y Eber Juárez Moya, alias “Juárez”, condenados por integrar la organización criminal “K&K”, considerada como brazo armado de “Los Pulpos” de Trujillo.



“(Fui abogado de Miguel Marcelo Salirrosas y Eber Juárez) en el habeas corpus a razón del informe de derecho propuesto por el maestro Manuel Cancio Meliá, que establecía que las sentencias dictadas afectaban el derecho al debido proceso porque no había pruebas para condenarlos”, sostuvo Juan José Santiváñez en diálogo con Carla Muschi.



“No me ratifico de lo que dije en la conferencia porque yo no defiendo a policías que considere culpables de pertenecer a una organización criminal. Yo nunca he defendido a delincuentes. Para defender a estas personas en el Tribunal Constitucional es porque estos señores están injustamente en la cárcel”, agregó el ministro del Interior.



SOBRE FISCAL DE LA NACIÓN



En otro momento, Juan José Santiváñez calificó como una “decisión razonable” la denuncia constitucional que interpondrá contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por una supuesta infracción del marco constitucional y omisión a actos funcionales, aunque aclaró que no tiene ninguna animadversión contra el Ministerio Público.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 02/03/2025



