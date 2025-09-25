GRABADO el 25-09-2025

Estos son los cambios de look que se hizo El Monstruo para evitar ser capturado LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay tras someterse a varias cirugías estéticas para evadir a la Policía. Alteró por completo su rostro con botox, rellenos y retoques en la nariz y los pómulos. Además, llevaba el cabello largo y un bigote delgado, logrando una apariencia totalmente distinta a la que figuraba en sus registros.

En este video te mostraremos cómo fue transformando su imagen y las distintas apariencias que adoptó antes de ser finalmente ubicado por las fuerzas del orden.



larepública elmonstruo ErickLuisMorenoHernandez paraguay peru look



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



looks del monstruo

cambios de look del monstruo

captura del monstruo

el monstruo paraguay

cirugias faciales del monstruo

PERÚMIN 37 EN VIVO: RESUMEN DEL CUARTO DÍA DE LA CONVENCIÓN MINERA.

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible.

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible.

Estos son los cambios de look que se hizo El Monstruo para evitar ser capturado LR.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO HOY CUARTOS DE FINAL VUELTA COPA SUDAMERICANA 2025.

Cantante boliviana fallece en trágico accidente en la carretera Puno-Moquegua LR.

¡EXPLOTÓ JULIANA! Su reacción tras la captura de El Monstruo y el rol de la PNP HLR.

Martín Vizcarra enfrenta juicio oral por presunto delito de cohecho HLR.

El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información HLR.

VENEZUELA tiembla con 10 SISMOS y 21 réplicas en 7 horas LR.

Alejandra Argumedo pide perdón por insultos racistas en el Metropolitano LR.

¡Piden seguridad! Transportistas de SJL marchan tras últimos atentados EnVivoLR.

TERREMOTO de 6,2 en VENEZUELA: estas son las IMPACTANTES IMÁGENES LR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.