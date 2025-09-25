GRABADO el 25-09-2025

Estos son los cambios de look que se hizo El Monstruo para evitar ser capturado LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, fue capturado en Paraguay tras someterse a varias cirugías estéticas para evadir a la Policía. Alteró por completo su rostro con botox, rellenos y retoques en la nariz y los pómulos. Además, llevaba el cabello largo y un bigote delgado, logrando una apariencia totalmente distinta a la que figuraba en sus registros.
En este video te mostraremos cómo fue transformando su imagen y las distintas apariencias que adoptó antes de ser finalmente ubicado por las fuerzas del orden.

larepública elmonstruo ErickLuisMorenoHernandez paraguay peru look

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

looks del monstruo
cambios de look del monstruo
captura del monstruo
el monstruo paraguay
cirugias faciales del monstruo

Desde La República - LR+

PERÚMIN 37 EN VIVO: RESUMEN DEL CUARTO DÍA DE LA CONVENCIÓN MINERA.

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible.

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible.

Estos son los cambios de look que se hizo El Monstruo para evitar ser capturado LR.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO HOY CUARTOS DE FINAL VUELTA COPA SUDAMERICANA 2025.

Cantante boliviana fallece en trágico accidente en la carretera Puno-Moquegua LR.

¡EXPLOTÓ JULIANA! Su reacción tras la captura de El Monstruo y el rol de la PNP HLR.

Martín Vizcarra enfrenta juicio oral por presunto delito de cohecho HLR.

El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información HLR.

VENEZUELA tiembla con 10 SISMOS y 21 réplicas en 7 horas LR.

Alejandra Argumedo pide perdón por insultos racistas en el Metropolitano LR.

¡Piden seguridad! Transportistas de SJL marchan tras últimos atentados EnVivoLR.

TERREMOTO de 6,2 en VENEZUELA: estas son las IMPACTANTES IMÁGENES LR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

PERÚMIN 37 EN VIVO: RESUMEN DEL CUARTO DÍA DE LA CONVENCIÓN MINERA

video

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible

video

Olmos: pasos firmes hacia un futuro sostenible

video

Estos son los cambios de look que se hizo El Monstruo para evitar ser capturado LR

video

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO HOY CUARTOS DE FINAL VUELTA COPA SUDAMERICANA 2025

video

Cantante boliviana fallece en trágico accidente en la carretera Puno-Moquegua LR

video

¡EXPLOTÓ JULIANA! Su reacción tras la captura de El Monstruo y el rol de la PNP HLR

video

Martín Vizcarra enfrenta juicio oral por presunto delito de cohecho HLR

video

El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información HLR

video

VENEZUELA tiembla con 10 SISMOS y 21 réplicas en 7 horas LR

video

Alejandra Argumedo pide perdón por insultos racistas en el Metropolitano LR

video

¡Piden seguridad! Transportistas de SJL marchan tras últimos atentados EnVivoLR

video

TERREMOTO de 6,2 en VENEZUELA: estas son las IMPACTANTES IMÁGENES LR

video

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 26/09/25 La República - LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 25 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo