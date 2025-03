GRABADO el 27-03-2025

Director de Salud de Trujillo denuncia falta de alerta sobre suero que causó muerte de tres personas

Gran preocupación ha generado la alerta sobre sueros fisiológicos defectuosos en hospitales y clínicas del país, los cuales estarían ocasionando graves daños en los pacientes. Hasta el momento, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado tres fallecimientos relacionados con este producto, una joven en Cusco y dos en Trujillo.



Al respecto, el director regional de Salud de Trujillo denunció que no fueron informados a tiempo sobre el peligro del suero producido por Medifarma y lamentó la muerte de dos pacientes en la región. Además, cuestionó que los centros médicos que lo administraron no alertaran sobre sus consecuencias mortales.



En respuesta, EsSalud emitió un comunicado informando que, tras un registro inmediato en sus establecimientos a nivel nacional, no se encontró el lote defectuoso en sus centros de atención. Por su parte, Medifarma señaló que la red de clínicas Sanna en Trujillo no alertó sobre el problema ni devolvió los productos contaminados.



INTERVENCIÓN DE INDECOPI



Ante esta situación, Indecopi advirtió que, de confirmarse la omisión en la alerta del producto, los responsables podrían enfrentar severas sanciones. Además, las autoridades sanitarias de Trujillo anunciaron que intervendrán los locales de la red de clínicas Sanna en la ciudad para investigar el caso.

