GRABADO el 13-05-2025

DINA BOLUARTE llega al piso en las encuestas Bunker con Juliana Oxenford

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFILfQeuMx4R06zHCxzfnuN

Juliana Oxenford hoy en el Bunker:

DINA BOLUARTE LLEGA A SU PUNTO MÁS BAJO EN LAS ENCUESTAS

Solo el 2 de los peruanos la aprueba, y en el norte del país su respaldo es nulo. A poco más de un año de terminar su mandato, la presidenta enfrenta una desconexión total con la ciudadanía.



CUCHILLO ENVÍA CARTA NOTARIAL A DINA BOLUARTE, LE DA 5 DÍAS PARA QUE SE RECTIFIQUE

Miguel Antonio Rodríguez, alias "Cuchillo" exige que la presidenta se rectifique por mencionarlo como actor intelectual de la masacre de 13 trabajadores en Pataz. Le da un plazo de cinco días y advierte que su familia tomará acciones si no recibe respuesta.



MOCIÓN DE CENSURA CONTRA ADRIANZÉN LLEGA AL CONGRESO

Este miércoles 14 se verá en el pleno. Sin embargo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sale públicamente en defensa del premier y minimiza el caso Pataz.



PALACIO GASTA MÁS MIENTRAS EL PAÍS PIERDE LA CONFIANZA

Los gastos operativos de la Presidencia crecieron en 10 durante el primer trimestre del año, mientras la aprobación de Dina se desploma y los cuestionamientos arrecian.



INVITADO: David Calderón De Los Ríos Director de Cultura de La Libertad

Declaraciones:

"Es una zona donde todavía no se ha hecho investigación"

"No ha habido ningún daño hacia el muro"



Además hoy día 13 de Mayo en el calendario del Perú.

