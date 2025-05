GRABADO el 16-05-2025

Disparan contra un auto afortunadamente, no hubo heridos

Una balacera registrada la noche del miércoles alarmó a los vecinos de la calle Cayetano Heredia, en la urbanización Los Granados en Trujillo.



Residentes envueltos en temor, aseguraron que escucharon al menos cinco disparos.



Los proyectiles impactaron directamente contra un vehículo negro estacionado. Afortunadamente no se han reportado personas heridas, sin embargo, una vez más moradores vivieron momentos de pánico tras los disparos escuchados en esta calle y optaron por no salir de sus domicilios.



Agentes policiales llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes.



Vecinos agregaron que el conductor de la unidad afectada estaba jugando vóley cuando de pronto sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y ejecutaron los disparos.



Cámaras de seguridad permitirán a la PNP conocer como ocurrió este hecho violento, en una zona bastante peligrosa, pues según residentes agregaron que este suceso no es la primera vez que ocurre en el lugar.



Desde Cosmos Perú

