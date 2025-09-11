Cosmos Noticias Digital
Cosmos Noticias Digital - 12 de setiembre.
Cosmos Noticias Digital.
Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre.
Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo.
Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao.
Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines.
Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján.
Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana.
Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público.
Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna.
Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo.
EsSalud garantiza atención ante huelga indefinida.
Jardín botánico reabrirá sus puertas tras trabajos de mantenimiento.
Personal de salud del hosp. Lazarte se suma a huelga nacional indefinida.
"Si el control posterior de un proyecto tiene deficiencias se debe anular".
