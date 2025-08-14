GRABADO el 14-08-2025

Vulneración de la neutralidad en época electoral puede causar multas de hasta medio millón de soles

Desde Jurado Nacional de Elecciones

JNE Noticias al Día 15 de Agosto de 2025.

Conoce dónde estarán los próximos 22 JEE rumbo a las Elecciones2026 .

JNE realiza sorteo de ciudadanos que integrarán 22 JEE rumbo a las Elecciones2026.

Elecciones2026 ¿Cuándo conoceremos qué alianzas lograron su inscripción? .

Elige2026 ¿Verdad o mentira? Claves para detectar y frenar las fake news en el Perú..

JNE Noticias al Día 14 de Agosto de 2025.

Invocación a cumplir con el deber de neutralidad.

Vulneración de la neutralidad en época electoral puede causar multas de hasta medio millón de soles.

Faltas a la neutralidad: multas pueden superar el medio millón de soles .

Elecciones2026 Así se repartirán los senadores y diputados por regiones.

JNE Noticias al Día 13 de Agosto de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 13 de Agosto 2025.

Sorteo para la designación del Tercer miembro de los 22 JEE's - EG.2026.

Jóvenes de 17 años ¿votarán en las Elecciones2026? .

Encuestadoras ¿Tienen las reglas claras para las Elecciones2026? .

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.