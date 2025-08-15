GRABADO el 15-08-2025

Al Día con Willax - AGO 15 - EL PLAN B DE MARTÍN VIZCARRA HABRÍA INICIADO Willax

Al Día con Willax - AGO 15 - GILBER VIOLETA: "VIZCARRA SE HA BURLADO DE LA JUSTICIA DURANTE AÑOS".

Yo Caviar - AGO 15 - 1/1 - PRENSA CAVIAR INTERNACIONAL CHILLA CONTRA LEY DE AMNISTÍA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - ELIO RIERA RESPALDA INCANSABLEMENTE A ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - POBLADORES SE PREPARAN PARA LA LLEGADA DE LA PRESIDENTA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 3/5 - UN POLICÍA MÁS MUERTO EN MANOS DE CRIMINALES Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - DETONAN EXPLOSIVO EN GIMNASIO CON PERSONAS ADENTRO Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - EL PLAN B DE MARTÍN VIZCARRA HABRÍA INICIADO Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 1/5 - MATAN A CUCHILLADAS A VENDEDOR DE COLCHONES Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - JULIO VELARDE OPINÓ SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA A VIZCARRA Willax.

Al Día con Willax - AGO 14 -CONGRESISTAS OPINAN SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA DE MARTÍN VIZCARRA Willax.

Camotillo El Tinterillo - AGO 14 - 1/1 Willax.

Habla Chino - AGO 14 - 1/2 - JESÚS ALZAMORA HABLA CON ALDO MIYASHIRO Willax.

Habla Chino - AGO 14 - ENTREVISTA COMPLETA A JESÚS ALZAMORA Willax.

Milagros Leiva Entrevista - AGO 14 - 1/3 - MARTÍN VIZCARRA: EXPRESIDENTE RECLUIDO EN BARBADILLO.

Habla Chino - AGO 14 - 2/2 - RAPIDITAS CON EL CHINO Willax.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

