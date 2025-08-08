GRABADO el 08-08-2025

Liberan vía rápida de la Av. Alfonso Ugarte luego de que camión quedara atorado en puente

En el Cercado de Lima, las autoridades liberaron la vía rápida de la Av. Alfonso Ugarte luego de que camión quedara atorado en un puente por una hora.



Noticias del Perú y actualidad, política.



