GRABADO el 10-06-2025

"Es la segunda causa de consulta médica": Escucha estos consejos para prevenir la diarrea

La diarrea es una enfermedad estomacal muy común, aún más en niños. Puede causarse por ingerir alimentos en mal estado o llevarse suciedad a la boca. Sin embargo, no se habla mucho de sus consecuencias, las cuales pueden ser mortales. En este video querertesanopacifico te explica cómo detectarlo y cómo prevenirlo.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

CRISTINA FERNÁNDEZ IRÁ A PRISIÓN: TENSIÓN EN ARGENTINA EN VIVO.

Cristina a prisión: ¿Quién asumirá el liderazgo en el peronismo?.

Tensión en Argentina: Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de prisión.

Fiscalía explica por qué no pidió prisión preventiva para agresores de policía: "Medida accesoria".

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 10 DE JUNIO DEL 2025.

PERÚ VS ECUADOR EN VIVO: SIGUE LA PREVIA DEL PARTIDO DE ELIMINATORIAS 2026.

Taxista de Lima forran sus autos con vinil amarillo para evitar multa.

Empresa de 'Los Moraditos' acechados por extorsionadores: Choferes temen por su seguridad.

Cuerpo descuartizado en represa de Sedapal: Tatuaje será clave para identificarla.

"Es la segunda causa de consulta médica": Escucha estos consejos para prevenir la diarrea.

"Se quiere que Pedro Pablo Kuczynski fallezca y nunca llegue a juicio".

Buscan a delincuentes que balearon a conductor de bus: Chofer de 'Machu Picchu' se salvó de milagro.

LOS LUJOS DE 'EL MONSTRUO', EL DELINCUENTE MÁS BUSCADO DEL PERÚ.

Hombre fue asesinado mientras esperaba a su hijo.

¡Cachín regresó a Latina! Carlos Alcántara firma contrato para ser jurado de Yo Soy.

Además hoy día 10 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.