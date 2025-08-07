TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 7 de agosto del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 7 de agosto del 2025.
Tumbes: menor desaparecido en Surco se reencuentra con su madre.
Ministro de Trabajo: palabras de Petro sobre la isla Chinería tienen tinte político y personal.
Presidente del Congreso critica a Gustavo Petro tras acusaciones al Perú por Santa Rosa.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 7 de agosto del 2025.
Premier Eduardo Arana y ministros lideran campaña de acción social en zona de frontera.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 7 de agosto del 2025.
Presuntos sicarios asesinan a tres personas en pollería en Lurín.
Adolescente desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya regresó al Perú.
Huaura: alcalde de Medio Mundo en Végueta será investigado por tentativa de feminicidio.
PNP y Fiscalía intervienen Gobierno Regional de Junín por contrato en hospital de Satipo.
Exjefe del Grupo Terna y otros 8 policías detenidos por integrar Los Incorregibles de SJM.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 7 de agosto del 2025.
Canciller Schialer: "Aconsejo a Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto".
