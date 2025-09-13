GRABADO el 13-09-2025

Caen 30 integrantes de la banda Los Trujillanos tras asesinar a mineros en frontera con Ecuador

La Policía Nacional del Perú y el Ejército de Ecuador capturaron a 30 sujetos integrantes de la banda Los Trujillanos, quienes intentaron regresar a la comunidad nativa peruana de Kumpanam en el Cenepa, tras asesinar a cinco ciudadanos en el sector minero de Conguime Alto Chinapintza.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Preguntas rápidas con Paul Martin .

Dina Boluarte anuncia que no se opondrá y está de acuerdo con un nuevo retiro de AFP..

Nuevos detalles del accidente en el que un bus terminó atravesado por baranda en Vía de Evitamiento..

Estuve dos meses sin caminar": Paul Martin y el accidente que casi destruye su vida.

Ataque en discoteca 'Peña Viejo Verde', en San Juan de Lurigancho, deja dos personas fallecidas..

Sicarios asesinaron a chofer de combi, una bala impactó contra una vendedora ambulante.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 14 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Papa León XIV cumple 70 años y una delegación peruana se hizo presente..

Caen 30 integrantes de la banda Los Trujillanos tras asesinar a mineros en frontera con Ecuador.

Conoce al pueblo indígena que cuida la Amazonía: Los 'Ese Eja'.

La castaña de la selva destaca por su versatilidad y su bajo impacto ambiental.

Dina Boluarte celebra triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai.

"En Perú es complicado encontrar empleo": Joven violinista transforma tráfico limeño en un escenario.

¡Mucho más que comida! Las historias que dan sabor a nuestros mejores platos.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.