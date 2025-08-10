Choque múltiple en plena carretera central deja un muerto y 10 heridos: Así quedó el fatal accidente
En Chaclacayo, un trágico accidente en la Carretera Central dejó un motociclista fallecido y 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave. El lamentable momento se dio a la altura del kilómetro 19.
Productos peruanos conquistan la isla Santa Rosa: "El 80 es abastecido por mercado peruano".
LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.
Un chofer se quedó dormido y causó un accidente en Huachipa. El vehículo impactó contra una reja..
¿Qué propuestas diferentes tiene el APRA? Carla García se refirió a estas acciones..
¿Qué tipo de líder buscan los peruanos? Guillermo Loli dijo la lucha contra el crimen será clave..
Carlos Alcántara: Todavía me falta hacer la película que marque mi vida.
¿'Melcochita' Patrimonio Cultural de la Nación? Proyecto de ley busca declararlo 'Leyenda viva'..
Preguntas rápidas con Carlos Alcántara 'Cachín' Mira la entrevista completa en Habla Serio..
LATINA NOTICIAS EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.
Tres policías detenidos por presunto abuso de autoridad durante un desalojo..
8 familias damnificadas tras incendio en Barrios Altos temen que la estructura caiga..
Más de 100 soles por un balón de gas: Esto pagan en Santa Rosa.
Así capturaron a falsos taxistas que asaltaban y dopaban a jóvenes afuera de discotecas.
¿Café gatos? Descubre el encanto de Cat Café en Miraflores y toma un café rodeado de gatos:.
Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.
