Aliaga sobre compra de autos para PNP: No tienen derecho a usar recursos para darse la gran vida

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, advirtió que el incremento de casos de extorsión en los últimos años exige una respuesta más contundente de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la conformación de grupos especializados de investigación para resolver la mayor cantidad posible de denuncias y evitar que las bandas criminales sigan ganando terreno en el país.



Lo que no se sanciona en política criminal, se empodera. Si la Policía no logra esclarecer los casos, eso genera más violencia y que las bandas sean más agresivas. Es vital que la Policía organice grupos de investigación para resolver estos casos de extorsión. Es una función del Estado investigar para conocer la verdad y garantizar el derecho a la justicia, sostuvo en entrevista con 2025 en 24 Horas.



En esa línea, Aliaga recalcó la necesidad de que la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial trabajen de manera coordinada. Las tres instituciones presentan deficiencias. Seguridad y justicia son dos caras de una misma moneda, afirmó.



SOBRE COMPRA DE VEHÍCULOS PARA POLICÍAS



En otro momento, cuestionó la reciente adquisición de vehículos de alta gama para altos mandos de la PNP, señalando que este tipo de decisiones envían un mal mensaje a la ciudadanía. No tienen derecho a usar los recursos públicos para darse la gran vida los recursos deben servir a la nación, enfatizó.

