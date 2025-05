GRABADO el 14-05-2025

Así está el paro en Puno: Dirigentes bloquean distintos puentes de la región como protesta

La situación del paro está siendo muy distinta en cada región del país. En Juliaca, Puno, hay puentes bloqueados y llantas quemadas en vías principales de la ciudad, como el Puente Independencia. El puente que une Perú con Bolivia también está bloqueado.



LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA: MIÉRCOLES 14 DE MAYO DEL 2025.

PARO NACIONAL EN VIVO: ASÍ SE DESARROLLA EL PARO DE TRANSPORTE EN PRINCIPALES AVENIDAS DE LIMA.

Así está el paro en Puno: Dirigentes bloquean distintos puentes de la región como protesta.

