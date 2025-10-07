GRABADO el 07-10-2025

Alejandro Cavero cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para detener a Vladimir Cerrón.

Dina Boluarte no tiene interés en capturar a Vladimir Cerrón, afirmó el parlamentario, advirtiendo que esta inacción debilita la confianza en la justicia y el principio de autoridad. Caretas AlejandroCavero VladimirCerrón DinaBoluarte PerúLibre PolíticaPeruana Congreso Actualidad

Desde Revista CARETAS

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera..

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock..

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias.

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT..

Transportista contó el miedo con el que viven por las extorsiones y amenazas del crimen organizado..

Policía exigió viajar gratis al presentar su carnet policial, pero el conductor no aceptó..

Alejandro Cavero cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para detener a Vladimir Cerrón..

La presidenta afirmó:un paro de 24 o 48 horas no lo resuelve, sobre el paro de transportistas..

Ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestiona la falta de estabilidad en las autoridades..

Ayer un agente policial rompió el espejo retrovisor de un bus y agredió físicamente a un conductor..

Ayer el ministro del Interior informó que cerca al 35 del transporte funcionó con normalidad..

Este lunes vence el plazo para que funcionarios que participarán en comicios renuncien a sus cargos..

SJM: chofer de la línea D fue baleado luego de que se levantara el paro de transportistas..

El acertijo de la Generación Z TresxSiete 180.

LOS MINISTROS CANDIDATOS JOSÉ TELLO ALFARO PERÚ 2026.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera.

video

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock.

video

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias

video

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT.

video

Transportista contó el miedo con el que viven por las extorsiones y amenazas del crimen organizado.

video

Policía exigió viajar gratis al presentar su carnet policial, pero el conductor no aceptó.

video

Alejandro Cavero cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para detener a Vladimir Cerrón.

video

La presidenta afirmó:un paro de 24 o 48 horas no lo resuelve, sobre el paro de transportistas.

video

Ex presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestiona la falta de estabilidad en las autoridades.

video

Ayer un agente policial rompió el espejo retrovisor de un bus y agredió físicamente a un conductor.

video

Ayer el ministro del Interior informó que cerca al 35 del transporte funcionó con normalidad.

video

Este lunes vence el plazo para que funcionarios que participarán en comicios renuncien a sus cargos.

video

SJM: chofer de la línea D fue baleado luego de que se levantara el paro de transportistas.

video

El acertijo de la Generación Z TresxSiete 180

video

LOS MINISTROS CANDIDATOS JOSÉ TELLO ALFARO PERÚ 2026

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo