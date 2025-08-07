GRABADO el 07-08-2025

RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, sus peleas, repechaje de Qatar, Maradona y más lafedecuto

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, llegó a La fe de Cuto para contar las mejores anécdotas de su carrera como futbolista y técnico. Dio detalles de su reciente paso por la selección chilena, todo lo que pasó en el repechaje de Qatar 2022, su experiencia como DT de la blanquirroja y más. Un programa imperdible.

Ponte barbón con la rifa inkabet. Premios diarios en efectivo!

ricardogareca selecciónperuana repechaje lafedecuto cutoguadalupe entrevista podcast peru

00:00 Más adelante
02:03 Inicio
05:35 Actualidad de Gareca y su visita al Perú
10:39 Su experiencia como DT de Chile
11:23 ¿Qué pasó con Arturo Vidal?
13:56 La decisiones difíciles que tomo como DT de Perú
16:48 ¿Por qué dejó la selección peruana?
20:30 Gareca recuerda a Donny Neyra y a Christian Cueva
23:38 Gareca y sus cábalas
24:34 Su trabajo junto a Juan Carlos Oblitas
25:46 El sueño cumplido: Rusia 2018
27:10 Gareca explica por qué se perdió en el repechaje
32:12 Gareca y sus inicios en el fútbol
36:06 Cuenta cómo fue jugar con Julio César Uribe en América de Cali
37:47 Gareca y su historia con la U
40:16 El respaldo de Edwin Oviedo para su continuidad con Perú
50:51 Preguntas picantes

Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.

Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj

Sitio web: https://trome.pe/

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/
Twitter: https://twitter.com/tromepe
Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/
TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Evelyn Vela confirma que fue pareja de Cristian Castro trome cafeconlachevez.

BEINGOLEA revela que quedó más pobre tras ser candidato a presidente lafedecuto trome.

RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, sus peleas, repechaje de Qatar, Maradona y más lafedecuto.

¡HARTO AGUADITOOOO! El Tigre Gareca llegó a lafedecuto VIERNES 6PM trome.

Alberto Beingolea y la vez que queria ser cantante en la television lafedecuto trome.

PETRO declara que isla SANTA ROSA es de COLOMBIA Trome.

Raúl Beryon revela por qué emigró a los EE.UU. cafeconlachevez trome.

¡La firmó el profe! Gareca dejó su sello en la camiseta de Cuto ESTE VIERNES 6PM lafedecuto.

EVELYN VELA: Melissa Klug, su detención en EE.UU., Waldir, Cristian Castro y más cafeconlachevez.

LA FE DE CUTO: Alberto Beingolea recordó cómo descubrió a Daniel Peredo Trome.

Raul Beryon y su separación de Bárbara Codina: Se acabó el amor cafeconlachevez trome shorts.

RAÚL BERYON revela por qué emigró a los EE.UU. en Café con la Chevez Trome.

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 4 Torneo Clausura Trome.

Alberto Beingolea: Debieron llevar a Claudio Pizarro al Mundial lafedecuto trome.

¡EVELYN VELA cuenta sus secretos! MIÉRCOLES 6PM trome cafeconlachevez.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Trome Perú

video

Evelyn Vela confirma que fue pareja de Cristian Castro trome cafeconlachevez

video

BEINGOLEA revela que quedó más pobre tras ser candidato a presidente lafedecuto trome

video

RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, sus peleas, repechaje de Qatar, Maradona y más lafedecuto

video

¡HARTO AGUADITOOOO! El Tigre Gareca llegó a lafedecuto VIERNES 6PM trome

video

Alberto Beingolea y la vez que queria ser cantante en la television lafedecuto trome

video

PETRO declara que isla SANTA ROSA es de COLOMBIA Trome

video

Raúl Beryon revela por qué emigró a los EE.UU. cafeconlachevez trome

video

¡La firmó el profe! Gareca dejó su sello en la camiseta de Cuto ESTE VIERNES 6PM lafedecuto

video

EVELYN VELA: Melissa Klug, su detención en EE.UU., Waldir, Cristian Castro y más cafeconlachevez

video

LA FE DE CUTO: Alberto Beingolea recordó cómo descubrió a Daniel Peredo Trome

video

Raul Beryon y su separación de Bárbara Codina: Se acabó el amor cafeconlachevez trome shorts

video

RAÚL BERYON revela por qué emigró a los EE.UU. en Café con la Chevez Trome

video

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 4 Torneo Clausura Trome

video

Alberto Beingolea: Debieron llevar a Claudio Pizarro al Mundial lafedecuto trome

video

¡EVELYN VELA cuenta sus secretos! MIÉRCOLES 6PM trome cafeconlachevez

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.55
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo