RICARDO GARECA: Su verdad sobre Cueva, sus peleas, repechaje de Qatar, Maradona y más lafedecuto

El entrenador argentino, Ricardo Gareca, llegó a La fe de Cuto para contar las mejores anécdotas de su carrera como futbolista y técnico. Dio detalles de su reciente paso por la selección chilena, todo lo que pasó en el repechaje de Qatar 2022, su experiencia como DT de la blanquirroja y más. Un programa imperdible.



00:00 Más adelante

02:03 Inicio

05:35 Actualidad de Gareca y su visita al Perú

10:39 Su experiencia como DT de Chile

11:23 ¿Qué pasó con Arturo Vidal?

13:56 La decisiones difíciles que tomo como DT de Perú

16:48 ¿Por qué dejó la selección peruana?

20:30 Gareca recuerda a Donny Neyra y a Christian Cueva

23:38 Gareca y sus cábalas

24:34 Su trabajo junto a Juan Carlos Oblitas

25:46 El sueño cumplido: Rusia 2018

27:10 Gareca explica por qué se perdió en el repechaje

32:12 Gareca y sus inicios en el fútbol

36:06 Cuenta cómo fue jugar con Julio César Uribe en América de Cali

37:47 Gareca y su historia con la U

40:16 El respaldo de Edwin Oviedo para su continuidad con Perú

50:51 Preguntas picantes



