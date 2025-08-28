GRABADO el 28-08-2025

Vichama revela nuevos mensajes sobre los efectos del cambio climático

Son pequeñas figuras, pero a la vez llevan un gran mensaje. Esta representación dual de sapos modelados en arcilla sin cocer, son parte de los más recientes hallazgos en Vichama, parte de la zona arqueológica Caral y guardan un mensaje que data de hace 3800 años.

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

