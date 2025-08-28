GRABADO el 28-08-2025

Vichama revela nuevos mensajes sobre los efectos del cambio climático

Son pequeñas figuras, pero a la vez llevan un gran mensaje. Esta representación dual de sapos modelados en arcilla sin cocer, son parte de los más recientes hallazgos en Vichama, parte de la zona arqueológica Caral y guardan un mensaje que data de hace 3800 años.



Está cambiando el juego de Darren-Curtis https://soundcloud.com/desperate-measurez

Música promocionada por https://www.free-stock-music.com

Licencia Creative Commons / Atribución 3.0 Unported (CC BY 3.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.enUSç



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Escuelas Bicentenario : Se inicia segundo paquete de construcción.

Normas Legales: transfieren más de S/ 38 millones al JNE para Elecciones 2026.

Fonavi: Pago del reintegro al cuarto grupo.

Servicio de agua y saneamiento : proyecto para regularizar costos de tarifas y subsidios.

Entrevista a la nueva ministra del MIDIS Fanny Montellanos.

Vichama revela nuevos mensajes sobre los efectos del cambio climático.

¡Con orgullo! Así celebró Tacna sus 96 años de reincorporación al Perú.

Fonavi: ya puedes cobrar si estás en el cuarto grupo de reintegro..

Andina en Regiones: restaurarán Santuario Nuestra Señora de Guadalupe.

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.

Las 5 del día: PJ dictará fallo contra expresidente Alejandro Toledo por caso Ecoteva.

Ley amplía límite de inversión extranjera para las AFP.

Inicia plan de desvío vehicular en av. Ramiro Prialé, por la megaobra bypass Las Torres..

AFP: Nueva ley que permite invertir más en el extranjero ¿beneficia a los afiliados?.

Andina en Regiones: Hospital de Cusco inaugura nuevo banco de sangre tipo II.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.