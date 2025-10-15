GRABADO el 15-10-2025

Ropi Jerí, el dúo

Desde Hildebrandt en sus trece

Nobel de la estupidez.

Telenovela turca.

La misma mugre.

Hermelinda linda.

El bividí de Jerí.

Fábrica de títulos.

¡Es mi trabajo!.

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

