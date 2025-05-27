GRABADO el 27-05-2025

Al Día con Willax - MAY 27 - EXTORSIONADORES DISPARAN CONTRA BUS DE ETUSA Willax

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Desde Willax Televisión

Al Día con Willax - MAY 27 - 5/5 - EL ATASCO SERÁ DESCOMUNAL CON PUERTO DE CHANCAY Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - 4/5 - RESIDENTES CANSADOS DEL CIERRE DE LAS VÍAS Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - NIÑA GRAVE TRAS CAER DE MURO DE 5 METROS DE ALTURA Willax.

Yo Caviar - MAY 27 - 1/1 - DESFILARÁN MUCHOS PERSONAJILLOS Y "REVOCATORIOS" Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - PIDEN QUE JUICIO CONTRA VILLARÁN SE ADELANTE A JULIO Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - CLONAN PLACA DE MOTO Y LA USAN PARA ROBAR Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - MARATÓN GENERÓ CAOS ENTRE MIRAFLORINOS Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - CONDUCTOR PRESUNTAMENTE EBRIO IMPACTÓ CONTRA MOTOCICLISTA Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - LE QUITAN CAMIONETA A JOVEN EN LA PUERTA DE SU CASA Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - CAPTURAN A ASESINO DE JOVEN QUE MURIÓ A CUCHILLAZOS Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - PAREJA ES ASALTADA CON ARMA DE FUEGO Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - ASALTAN A PROVEEDORES DE MERCADO TRAS COBRAR SUELDO Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - EXTORSIONADOR DISPARA A COMBI Y HIERE A MUJER Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - EXTORSIONADORES DISPARAN CONTRA BUS DE ETUSA Willax.

Al Día con Willax - MAY 27 - ENCUENTRAN CUERPO DE MÚSICO DESAPARECIDO EN SJL Willax.

Además hoy día 27 de Mayo en el calendario del Perú.

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