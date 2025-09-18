GRABADO el 18-09-2025

PACÍFICO CONFISCA DROGA, CARIBE DESTRUYE Y MATA TRIPULANTES

¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

ARMAN A CIUDADANOS PARA OBLIGARLOS A DEFENDER LA "REVOLUCIÓN" RADAR24.

Noticias de 19 de setiembre: MADURO PIDE A MILITARES ENSEÑAR USO DE ARMAS A CIVILES Noticiero.

MADURO enviará MILITARES para entrenar con armas a la población de VENEZUELA Gestión.

EE.UU. TIENE ARSENAL MODERNO Y VENEZUELA ARMAS OBSOLETAS.

¿Qué es la OPERACIÓN VÍBORA de EE.UU. que ya muestra resultados en el CARIBE? Gestión.

DONALD TRUMP: "PUTIN ME HA DECEPCIONADO" Gestión.

LEY PANA: FONDOS DE CORRUPCIÓN IRÁN A RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA.

MADURO exhibe sus aviones caza Sukhoi Su-30 que usará contra EE.UU. sí invaden VENEZUELA Gestión.

PACÍFICO CONFISCA DROGA, CARIBE DESTRUYE Y MATA TRIPULANTES.

Noticias de 18 de setiembre: EE.UU. INCAUTA MÁS DE 6000 LIBRAS DE DROGA EN EL PACÍFICO Noticiero.

MADURO DESAFÍA A TRUMP EN PLENA ESCALADA DIPLOMÁTICA RADAR24.

EE.UU y REINO UNIDOS buscan aumentar presión contra RUSIA por guerra contra UCRANIA Gestión.

Noticias de 18 de setiembre: MADURO ORDENA OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 CONTRA EE.UU Noticiero.

Trump se burla del despido de Jimmy Kimmel: "no tenía talento y se burlo de Charlie Kirk" Gestión.

¿En qué consiste la OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 ordenada por NICOLÁS MADURO Gestión.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.