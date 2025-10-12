GRABADO el 13-10-2025

OCDE revela diagnóstico económico para Perú: cuatro recomendaciones clave ROTATIVARPP SEGMENTO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su primer diagnóstico sobre la economía peruana en varios años, identificando áreas críticas que requieren atención inmediata por parte del nuevo gobierno. La OCDE ha hecho hincapié en cuatro recomendaciones que podrían ser fundamentales para revertir la situación económica del país bajo la gestión de José Jerí, quien aún no ha conformado su gabinete.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP.

ENVIVO ¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA ANUNCIARÁ HOY SU RENUNCIA PARA POSTULAR A PRESIDENTE! PUROSFACTOS.

Estudios revelan por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en varones y fumadores SHORTRPP.

ELECCIONES 2026: Autoridades que quieran participar tienen hasta HOY para renunciar a sus cargos.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 13/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Por qué el cáncer de vejiga afecta más a los hombres y a los fumadores? ROTATIVARPP SEGMENTO.

OCDE revela diagnóstico económico para Perú: cuatro recomendaciones clave ROTATIVARPP SEGMENTO.

Pamplona Alta en crisis: incendio devastador deja a familias sin recursos ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 13/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 13/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 13/10/2025 FCCRPP.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 750 personas damnificadas SIEMPRECASARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 12/10/2025.

Generación Z en el Perú: el papel de los jóvenes ante la crisis política SIEMPRECASARPP.

Internet no olvida: Cómo cuidar tu reputación en línea y proteger tus datos SIEMPRECASARPP.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.