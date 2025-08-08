GRABADO el 08-08-2025

¡URGENTE, SAQUEN A LA FISCAL! JNJ se queja al Congreso de Delia Espinoza no repone a Benavides

-JNJ acusa a la fiscal de la Nación ante el Congreso por no obedecer la resolución que reincorpora a Patricia Benavides como fiscal suprema



-JEE ordena que Martín Vizcarra no sea tomado en cuenta en las encuestas presidenciales por estar inhabilitado: No estaré en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana



-Fiscalía investiga la eliminación de 1 200 archivos disciplinarios de la JNJ





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe





noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

envivo noticieroenvivo

Desde El Búho pe

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

¡URGENTE, SAQUEN A LA FISCAL! JNJ se queja al Congreso de Delia Espinoza no repone a Benavides.

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

Olvidados hasta que hay conflicto: Rechazo a Dina y Petro en el Amazonas por disputa territorial.

¡TENSIÓN EN LA FRONTERA! Perú tomará medidas ante el ingreso no autorizado de avión colombiano.

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista.

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

¡QUIEREN LINCHARLO! Congresistas exigen a Dina militarizar isla Santa Rosa por culpa de Petro.

¡LO LLAMAN LOCO! Congreso amenaza a Gustavo Petro: Si quiere guerra, la va a encontrar.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.