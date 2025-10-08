GRABADO el 08-10-2025

Choferes de La Roma cumplen 8 días de paralización: buses de Chama también suspende operaciones

Los choferes de la empresa La Roma cumplieron ocho días sin operar por el temor a ser asesinados por bandas de extorsionadores, que les exigen el pago de cupos bajo amenaza de muerte. La paralización afecta directamente las rutas entre Ventanilla y Acho, utilizadas por miles de pasajeros cada día.



Pese a los anuncios del Ministerio del Interior y las promesas de reforzar el patrullaje en las zonas más peligrosas, los transportistas aseguran que la presencia policial es mínima o simbólica. Denuncian que los agentes solo aparecen cuando hay cámaras de televisión, pero que luego desaparecen.



Nos sentimos abandonados. Solo vienen cuando hay cámaras. Después, desaparecen. Vivimos con miedo todos los días, declaró uno de los choferes a Perú21, quien pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.



La desesperación ha llegado a tal punto que algunos conductores incluso han planteado la idea de armarse para defenderse, aunque reconocen que sería inútil frente a delincuentes armados con pistolas. ¿Qué podemos hacer nosotros con una herramienta o un palo contra tipos con armas? Nos están matando, expresó otro transportista.



CRÍTICAS AL GOBIERNO



La indignación de los trabajadores también apunta a las autoridades nacionales. Los recientes comentarios de la presidenta, quien recomendó no contestar las llamadas extorsivas, fueron calificados como una burla.

Nos dicen que no contestemos, pero ellos no viven con el miedo que vivimos nosotros. Eso es gobernar con ignorancia, señalaron.



La crisis no se limita a La Roma. La empresa Chama, que cubre la ruta ChorrillosMiraflores, también decidió suspender sus operaciones tras recibir amenazas similares. Según denunciaron, los extorsionadores advirtieron que asesinarían a los conductores en plena ruta si no pagaban el cupo exigido.

