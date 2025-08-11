GRABADO el 11-08-2025

Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica

Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.



Estas son las noticias de hoy:



Defensa: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica



Estamos sentando bases para convertir a Perú en primer centro logístico del Pacífico sur



Perú se ha consolidando como principal exportador de fruta fresca y superfoods



Comando Unificado Pataz ocasiona más de S/ 12 millones en pérdida a minería ilegal



Ramón y Ramón conquistó la alfombra azul del Festival de Cine de Lima











Exportacion de arandanos a Indonesia superara los USD 100 millones el primer ano.

Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica.

Indonesia abre al Perú un mercado para más de 200 millones de habitantes.

Celebraciones por el Bicentenario de Junín.

Ingemmet lanza alerta en casi 200 zonas críticas por lluvias, tras lo ocurrido en Ucayali..

Celebraciones por el Bicentenario de Junín.

¡Simulacro en todas las regiones del Perú, este 15 de agosto!.

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.

Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

