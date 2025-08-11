Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica
Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.
Estas son las noticias de hoy:
Defensa: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica
Estamos sentando bases para convertir a Perú en primer centro logístico del Pacífico sur
Perú se ha consolidando como principal exportador de fruta fresca y superfoods
Comando Unificado Pataz ocasiona más de S/ 12 millones en pérdida a minería ilegal
Ramón y Ramón conquistó la alfombra azul del Festival de Cine de Lima
Síguenos en redes sociales:
Exportacion de arandanos a Indonesia superara los USD 100 millones el primer ano.
Indonesia abre al Perú un mercado para más de 200 millones de habitantes.
Ingemmet lanza alerta en casi 200 zonas críticas por lluvias, tras lo ocurrido en Ucayali..
¡Simulacro en todas las regiones del Perú, este 15 de agosto!.
Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.
Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.
¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.
Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.
Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.
CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.
Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.
Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
