GRABADO el 04-10-2025

Silvana Carrión REVELA PRESIONES DE LÓPEZ ALIAGA por 'RUTAS DE LIMA' CURWEN en LA REPÚBLICA

LOMEJORDECURWENENLAREPÚBLICA Silvana Carrión, exprocuradora del caso Lava Jato, cuenta cómo Rafael López Aliaga la denunció y la amenazó por no ceder a la presión de intervenir los peajes de golpe en el caso Rutas de Lima. Además, advirtió que la promesa del alcalde de desaparecer los peajes fue un atajo sin respetar los procedimientos legales.



