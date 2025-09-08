GRABADO el 08-09-2025

Porky, el sumo pontífice

El fallido alcalde de Lima se cree con derecho a insultar.

Desde Hildebrandt en sus trece

Porky, el sumo pontífice.

¡Pobres diablos!.

Cosas picantes.

Aderezando el chicharrón.

¡La red criminal que dirigen los Boluarte!.

¡Rabien fujis (III)!.

Keiko, liempieza al seco.

Senda de forajas.

Ganster y alias gusano.

"El Frontón beach, el futuro de Dina".

Rabien Fujis (II).

Santa Rosita.

Un auténtico ganster.

Secretos que apestan.

Analfabetos funcionales.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

