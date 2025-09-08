GRABADO el 08-09-2025

Porky, el sumo pontífice

El fallido alcalde de Lima se cree con derecho a insultar.

Desde Hildebrandt en sus trece

Porky, el sumo pontífice.

¡Pobres diablos!.

Cosas picantes.

Aderezando el chicharrón.

¡La red criminal que dirigen los Boluarte!.

¡Rabien fujis (III)!.

Keiko, liempieza al seco.

Senda de forajas.

Ganster y alias gusano.

"El Frontón beach, el futuro de Dina".

Rabien Fujis (II).

Santa Rosita.

Un auténtico ganster.

Secretos que apestan.

Analfabetos funcionales.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Hildebrandt en sus trece

Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.