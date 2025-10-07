Cae Pollito Amarillito: exmilitar ofrecía a menores por redes y las explotaba en Lima
Abominable crimen contra menores de edad. Gerardo Saúl Chunga Zárate, alias Pollito Amarillito, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), fue detenido en San Juan de Miraflores. Según la Policía, coordinaba encuentros íntimos con adolescentes mediante catálogos virtuales que difundía por redes sociales. Las víctimas eran explotadas en un hostal clandestino frente a un colegio. Entre ellas, una joven con 7 semanas de embarazo. La Fiscalía y la Policía continúan con las investigaciones para identificar a todos los implicados. Todos los detalles en "Aliados por la seguridad".
