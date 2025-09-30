GRABADO el 30-09-2025

¡Ni los niños se salvan! Escolares son asaltados tras salir del colegio en Los Olivos

Vecinos de Los Naranjos denuncian que estos ataques son ya el "pan de cada día".



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas QUE SE BUSCA CON UN NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS? VOTO DIGITAL SERÍA UNA REALIDAD.

José Domingo Pérez denuncia hostigamiento laboral del Fiscal de la Nación interino.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 30 de septiembre del 2025.

Ate: Asaltante dispara a joven que se resistió al robo de sus pertenencias.

Los Olivos: Salvaje ratero llora como un bebé al ser capturado por las autoridades.

'Secretos de cocina': Sandra Plevisani y su receta para preparar unas deliciosas rosas de hojaldre.

'Secretos de cocina': Programa del martes 30 de septiembre del 2025.

Venezolanos se hacen pasar por falsos pasajeros y acaban con la vida de taxista youtuber.

Presos de la Base Naval serán trasladados al Penal Ancón II tras fin del convenio con la Marina.

Animalista denuncia a mujer que adoptó a una perrita y luego la abandonó.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 30 de setiembre de 2025.

Extorsionadores dejan explosivo con carta amenazante ¡Pero fue en la casa equivocada!.

Gremios de transportistas divididos ante el nuevo paro anunciado para el 2 de octubre.

Transportistas formales decidirán HOY si serán parte del paro anunciado para el 2 de octubre.

¡Ni los niños se salvan! Escolares son asaltados tras salir del colegio en Los Olivos.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.