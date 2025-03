GRABADO el 23-03-2025

Las otras visitas del doctor Cabani: El pre y posoperatorio de la presidenta Dina Boluarte

Una nueva revelación sacude el entorno presidencial. La unidad de investigación de Panamericana Televisión y Panorama difundió el testimonio de un testigo protegido identificado como Nº 15-2024 que expone, por primera vez, detalles desconocidos sobre las cirugías estéticas a las que se habría sometido Dina Boluarte. Los procedimientos fueron realizados bajo extrema confidencialidad en una clínica privada y con la participación de figuras vinculadas al entorno político.



De acuerdo con el testimonio, Boluarte no estaba conforme con un diagnóstico médico que desaconsejaba una intervención estética, por lo que en marzo de 2023 ordenó a su asistente, Patricia Muriano, contactar al reconocido cirujano Mario Cabani, conocido por operar a celebridades como Magaly Medina.



La cita entre Cabani y Boluarte habría ocurrido en Palacio de Gobierno, lo que evidenciaría una relación cercana. Finalmente, en junio de 2023, la mandataria se sometió a cinco intervenciones quirúrgicas, entre ellas una blefaroplastia. Según el testigo, la operación fue realizada bajo estrictas medidas de seguridad, e incluso estuvo presente María Elena Aguilar Del Águila, quien luego asumiría la presidencia de EsSalud.



DECISIONES CONFIDENCIALES



Uno de los aspectos más cuestionados del testimonio es la posible intención de cubrir la intervención con el seguro médico de la mandataria, a pesar de que no se trataba de una cirugía de salud, sino estética. El declarante señaló que Boluarte expresó su deseo de que el procedimiento estuviera respaldado por una cobertura adecuada.



Tras permanecer dos noches en la clínica, Boluarte regresó a su vivienda en Surquillo, donde permaneció por más de una semana antes de retomar sus funciones en Palacio de Gobierno. Esta información, hasta ahora no revelada públicamente, ha encendido una nueva polémica sobre el uso de recursos, transparencia y la ética en el ejercicio del cargo presidencial.

Desde Panorama

