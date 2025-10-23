GRABADO el 23-10-2025

Al Día con Willax - OCT 23 - BUS LA ROMA CHOCA CONTRA COLUMNA DEL METRO DE LIMA Willax

Hechos en Willax - OCT 23 - ROBAN EN CASA DE ACTOR DE LA PELÍCULA CHAVÍN DE HUÁNTAR Willax.

Hechos en Willax - OCT 23 - HOY SALDRÍA EN LIBERTAD EL POLICÍA LUIS MAGALLANES Willax.

Hechos en Willax - OCT 23 - ASESINAN A BALAZOS A POLICÍA DENTRO DE VEHÍCULO Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - 4/5 - CÉSAR COMBINA ANUNCIA PRE CANDIDATURA POR AVANZA PAÍS Willax.

Aldo Mariátegui: La Generación Z es la izquierda, pero con una careta.YoCaviar AldoMariátegui.

Fossati y Autuori se enfrentan hoy: ¿quién saldrá victorioso?, WillaxDeportes JorgeFossati.

"Me parece que está haciendo las cosas bienAlDíaConWillax CésarCombina JoséJerí.

Se me acusó constitucionalmente sin pedir mis descargos.AlDíaConWillax CésarCombina.

Al Día con Willax - OCT 23 - 5/5 - GENERACIÓN Z ES UN RECUERSO DE MARKETING DE LA IZQUIERDA Willax.

Yo Caviar - OCT 23 - 1/1 - GENERACIÓN Z ES LA IZQUIERDA DISFRAZADA Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - 3/5 - GABINETE ÁLVAREZ OBTUVO LA CONFIANZA CONGRESAL Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - POLICÍA DE FRANCO MUERE BALEADO Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - ENTREVISTA COMPLETA A CÉSAR COMBINA Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - BUS LA ROMA CHOCA CONTRA COLUMNA DEL METRO DE LIMA Willax.

Al Día con Willax - OCT 23 - POLICÍA ASESINADO EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA Willax.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Nacimiento de Carlos «Caitro» Soto

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del Distrito de El Mantaro (Jauja)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Creación del distrito de Cajamarquilla (Ocros)

Día del Leonismo Peruano

Día del Leonismo Peruano

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Creación del distrito de Llocllapampa (Jauja)

Día del Fiscalizador de la ATU

Día del Fiscalizador de la ATU

