#NancyCavagnari lo cuenta todo en #cafeconlachevez: sus imitaciones, Raffaella Carrà, Celia Cruz, Yola Polastri, se enamoró de Chuiman, el papel que rechazó en AFHS, echa a Christian Domínguez y Gisela, la escena de amor con Pietro Sibille y mucho más. No te pierdas este café con harto "chimi chimi".



00:07:58 Nancy y la vez que le prestó sus zapatos a Yola: "La perseguí corriendo y la encontré en subiendo al taxi"



00:13:02 La vez que Yola se incomodó EN VIVO en imitación de Nancy en la Feria del Hogar: "La cara le cambió"



00:23:31 Nancy revela que el padre de sus hijos le confesó que la engañó: "Vas a terminar como caracol, arrastrado, baboso y cachudo"



00:30:42 Nancy Cavagnari a Adolfo Chuiman: "No sé por qué ha venido hablar tanta huev..."



00:32:08 Nancy Cavagnari le prestaba ropa a Gisela: "Lleva todo, agarra, lo entallas y te quedas con todo"



00:36:17 Nancy Cavagnari sobre Yola: Siempre tuve respeto por ella, está en un mejor sitio que nosotros"



00:36:27 Nancy Cavagnari rechazó papel en AFHS por enfermedad: "Me vino la laberintitis, no pude hacer nada"



00:40:06 Nancy Cavagnari se 'enamoró' de Adolfo Chuiman: "De su forma de ser, siempre me sacaba de apuros, me prestaba"



00:45:21 Nancy Cavagnari revela 'amores' de Melcochita: "Tenía chicas bien guapas, no sé qué le veían"



00:48:02 Nancy Cavagnari sobre Christian Domínguez: "Buen muchacho pero coqueto, tiene la enfermedad del pájaro"



00:48:46 Nancy Cavagnari echa a Christian Domínguez: "Estuvo con una actriz cuando trabajábamos en 'Nectar en el cielo'. Su esposa lo esperaba afuera"



00:50:20 Nancy Cavagnari echa a Gisela Valcárcel: "Ya no conoce a nadie. No se habla ni con Teddy Guzmán ni con Amparo Brambilla"



00:55:44 Nancy Cavagnari y su encuentro con Farfán: "No lo conocía y en la conferencia de su película, le pedí que me abrace. Estaba la Yahaira"



00:59:13 Nancy Cavagnari y la 'bomba' con Javier Carmona, exesposo de Tula y Gisela



01:12:45 Nancy Cavagnari se negó a hacer escena de amor con Pietro Sibille: "Ni con él ni con nadie, a la mayoría les apesta la boca"



